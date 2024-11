Ataque em clínica deixa um morto, um ferido e duas jovens desaparecidas

Uma pessoa morreu, outra ficou ferida e duas jovens sumiram após um ataque em uma clínica de reabilitação em São Bernardo do Campo (SP). Segundo as investigações, Lucas, que mora em frente à clínica, saiu de casa e atacou os vendedores que estavam no local. Rodrigo e William foram atingidos com golpes de faca. A polícia foi acionada o agressor foi preso. As vítimas do ataque foram socorridas, mas William, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos. Duas jovens, que estavam no local na hora do ataque, estão desaparecidas. Mikaelle e Laine teriam sido abordadas por Lucas na saída do trabalho. A motivação do ataque ainda é um mistério para a polícia.