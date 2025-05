Avião não consegue pousar em São Paulo após problemas no trem de pouso

Na noite desta quinta (29), um avião não conseguiu pousar no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, após apresentar problemas no trem do pouso. A aeronave sobrevoa a capital paulista no momento e despeja gasolina pela região. As primeiras informações apontam que o avião é de uma empresa agropecuária. O helicóptero Águia da polícia está tentando ajudar. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!