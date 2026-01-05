Briga de vizinhos termina em tiros em Piraropa (SP)

No interior de São Paulo, um homem disparou diversos tiros em uma adega lotada. Testemunhas dizem que ele é vizinho do local. Ele teria se irritado com a música alta e os carros acelerando.



Por sorte, ninguém ficou ferido. Na versão da família do atirador, eles foram reclamar do barulho e tiveram a casa invadida pelos donos da adega. A mãe do atirador e o irmão dele, também teriam sido agredidos. A família também diz que o homem atirou apenas para assustar os frequentadores que queriam linchar o irmão dele. Já o dono da adega diz que tinha permissão para funcionar e que entrou na casa apenas para impedir que um dos moradores pegasse uma espingarda. O atirador ainda não foi preso.



