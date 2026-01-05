Briga de vizinhos termina em tiros em Piraropa (SP)
Dono de uma adega flagra vizinho atirando em direção ao local
No interior de São Paulo, um homem disparou diversos tiros em uma adega lotada. Testemunhas dizem que ele é vizinho do local. Ele teria se irritado com a música alta e os carros acelerando.
Por sorte, ninguém ficou ferido. Na versão da família do atirador, eles foram reclamar do barulho e tiveram a casa invadida pelos donos da adega. A mãe do atirador e o irmão dele, também teriam sido agredidos. A família também diz que o homem atirou apenas para assustar os frequentadores que queriam linchar o irmão dele. Já o dono da adega diz que tinha permissão para funcionar e que entrou na casa apenas para impedir que um dos moradores pegasse uma espingarda. O atirador ainda não foi preso.
