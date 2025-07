Cantor Oruam se entrega à polícia no Rio de Janeiro

No início da noite desta terça (22), o rapper Oruam se entregou à polícia do Rio de Janeiro. A Justiça carioca emitiu um mandado de prisão contra o cantor após ele ter atrapalhado a apreensão de um menor suspeito de envolvimento com o crime organizado. Ele chegou acompanhado dos advogados e da namorada e conversou com a imprensa rapidamente.



