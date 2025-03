Carro com corda é encontrado próximo ao local onde corpo de Vitória estava

Nesta sexta (7), a polícia concentrou os esforços da investigação em escutar diversas pessoas possivelmente relacionadas à morte de Vitória Regina de Souza. Um carro foi encontrado perto do local onde o corpo estava e pode ser uma pista do crime. No veículo, havia uma corda na parte de trás. A perícia chegou ao local e está isolando a área para averiguação.