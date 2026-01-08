Casa 'tomba' para trás e cai em cima de residências vizinhas após chuva em Itaquaquecetuba (SP)
As fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo causaram o desabamento de uma casa
Um forte temporal castigou a região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (08), deixando um rastro de destruição e caos. Em Itaquaquecetuba (SP), o volume excessivo de água provocou o desabamento de uma casa que, literalmente, "tombou" para dentro de um córrego. As imagens são chocantes, mostram a estrutura virada de lado, com o portão principal voltado para cima.
A queda da primeira construção acabou atingindo a base de casas vizinhas, que agora permanecem "escoradas" nos escombros, apresentando rachaduras profundas e risco real de novos desabamentos. Profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão no local para realizar a interdição das áreas afetadas e garantir a segurança dos moradores, a situação ainda é de alerta máximo.
Últimas
Flagrante: veja o momento em que casa desaba e tomba em cima de outras após forte chuva
A Defesa Civil está no local e interditou as casas vizinhas que foram atingidas
Equipes continuam as buscas pelos irmãos desaparecidos em Bacabal (MA); primo já foi localizado
Ágata Isabelle, de 5 anos, Allan Michael, de 4, e o primo deles desapareceram no domingo (4) enquanto brincavam em uma área de mata
Bombeiros resgatam passageiros em ônibus ilhado na zona leste de São Paulo
A capital paulista enfrenta caos com alagamentos e chuvas de granizo em diversas regiões
Repórter do Cidade Alerta coloca cone em buraco ‘escondido’ pela enchente para ajudar motoristas
A Defesa Civil já alertou que a previsão é de mais chuva
Reviravolta: namorada de homem morto em academia nega ser ex do assassino
O policial que treinava e deu voz de prisão conversou com o Cidade Alerta
Chacina em MG: homem mata cinco familiares e confessa crime em Juiz de Fora (MG)
O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (07); o suspeito confessou a chacina
Professor espancado até a morte teria feito brincadeira com homem em ponto de ônibus
A polícia teve acesso a novas imagens de câmera de segurança que registraram o ocorrido; entenda
Aeroporto Campo de Marte, em SP, é fechado devido às fortes chuvas que atingem a capital paulista
A decisão pelo fechamento foi tomada como medida preventiva para garantir a segurança das operações
Comunidade Savoyzinho, na zona leste, fica ilhada após fortes chuvas em SP
A comunidade abriga cerca de 5 mil famílias e mais de 20 mil pessoas
Queda de árvore impressiona ao arrancar calçada e deixar moradores sem energia no centro de SP
A forte ventania durante as chuvas na capital paulista causou estragos severos
Motorista ilhado em enchente é resgatado por bombeiros em São Paulo
Após o resgate, o homem falou ao vivo na RECORD
Uma das crianças desaparecidas em Bacabal (MA) é encontrada por carroceiro
Os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, Allan Michael, de 4, seguem desaparecidos
Chuva forte atinge as zonas norte e leste de São Paulo; rio Aricanduva está perto de transbordar
A Defesa Civil emitiu alerta para tempestades acompanhadas por raios, ventos fortes e granizo
Policial se envolve em briga de trânsito e mata jovem baleado em São Paulo
Bruno havia recentemente se tornado pai e estava prestes a se tornar pai