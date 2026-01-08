Casa 'tomba' para trás e cai em cima de residências vizinhas após chuva em Itaquaquecetuba (SP)

Um forte temporal castigou a região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (08), deixando um rastro de destruição e caos. Em Itaquaquecetuba (SP), o volume excessivo de água provocou o desabamento de uma casa que, literalmente, "tombou" para dentro de um córrego. As imagens são chocantes, mostram a estrutura virada de lado, com o portão principal voltado para cima.



A queda da primeira construção acabou atingindo a base de casas vizinhas, que agora permanecem "escoradas" nos escombros, apresentando rachaduras profundas e risco real de novos desabamentos. Profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já estão no local para realizar a interdição das áreas afetadas e garantir a segurança dos moradores, a situação ainda é de alerta máximo.



