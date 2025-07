Casal de amigos arma emboscada e mata empresário de sucesso devido à venda de casa

Antônio Marcos, um empresário de sucesso e muito respeitado, foi vítima de uma emboscada preparada pelos melhores amigos. O empresário acertou a venda de uma casa a Luciano e Jéssica. Sem ter como pagar, o casal ofereceu devolver a residência para Antônio Marcos. Um encontro é marcado para acertar tudo, mas tudo não passava de uma armadilha. Com a ajuda da esposa Jéssica, do cunhado e de um amigo, Luciano matou o empresário, desovou o carro dele e o corpo em uma área de mata e botou fogo em tudo. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação. Luciano, ainda foragido, mandou áudios confessando o crime e dando uma versão que a polícia acredita não ser verdadeira.



