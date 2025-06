Caso Adalberto: corpo de empresário não possui fraturas, aponta laudo preliminar

O laudo preliminar do IML sobre a morte do empresário Adalberto Júnior apontou que o corpo dele não possui fraturas. O relatório final deve apontar a causa da morte. Uma calça foi encontrada em uma lixeira perto do Autódromo de Interlagos. A polícia convocará a esposa de Adalberto para o reconhecimento do item. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!