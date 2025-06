Caso Adalberto: polícia nega que empresário tenha tido relações sexuais antes de morrer

A polícia realizou uma coletiva para esclarecer alguns pontos da investigação sobre o caso Adalberto, o empresário achado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos. O caso não é mais de morte suspeita e sim de homicídio. O segundo ponto importante é que Adalberto não teve relações sexuais antes de morrer. Rafael Aliste, o amigo que estava no evento de motocross, não é considerado suspeito. O segundo depoimento dele foi esclarecedor para a investigação. Porém, o mistério continua: quem matou Adalberto e por quê? A principal linha neste momento é que o empresário se envolveu em alguma confusão e acabou sendo morto por asfixia.



