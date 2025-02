Caso Beatriz: polícia conta com cão farejador em busca por paradeiro de jovem desaparecida Suspeito de envolvimento no caso estaria utilizando m RG falso com dados de um guarda-civil para escapar

Cidade Alerta|Do R7 15/01/2025 - 19h21 (Atualizado em 15/01/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share