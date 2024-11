Caso Enzo: avó reage à entrevista com pai e madrasta do menino e denuncia abusos contra ele

A avó do menino Enzo, morto por envenenamento via chumbinho, conversou com o Cidade Alerta sobre o caso e reagiu à primeira entrevista com o pai e a madrasta do garoto. A entrevistada afirma ter provas de abusos cometidos pelo pai contra Enzo. Ela acredita que a criança não morreu por causas naturais, mas sim assassinada. O depoimento inclui alegações sobre ameaças recebidas pela madrasta atual do menino.