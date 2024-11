Caso Gritzbach: Justiça já teria emitido mandado de prisão contra suspeito identificado

A Justiça de São Paulo teria decretado uma prisão relacionada ao caso da execução do empresário Vinicius Gritzbach. A polícia investiga a participação de um olheiro que estaria no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, durante o desembarque do empresário. Esse indivíduo teria sinalizado para os atiradores quando Gritzbach estava saindo. As autoridades estão analisando imagens e informações adicionais para identificar essa pessoa.