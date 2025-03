Caso Ingrid Vitoria: menina de 13 anos é sequestrada por vizinho em Recife (PE)

Ingrid Vitoria, uma menina de 13 anos, foi sequestrada pelo vizinho do seu pai em Recife (PE). No momento do crime, ela voltava para casa de carona com um conhecido com o irmão e a mãe. Durante a viagem, o motorista do carro agrediu e amarrou a mãe de Ingrid e levou a menina no porta-malas do carro. Adriana Gomes, mãe da garota, conversou com o Cidade Alerta. Esse é o segundo caso de sequestro registrado na região em poucas semanas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!