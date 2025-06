Caso Larissa Manuela: padrasto de menina de 10 anos assassinada fala com o Cidade Alerta

Câmeras de segurança flagraram o assassino de Larissa Manuela, de 10 anos. Ela foi encontrada morta com perfurações no pescoço e tórax dentro de casa, em Barueri, na Grande São Paulo. O padrasto Diego foi acusado e ele falou, pela primeira vez, com exclusividade, com o Cidade Alerta. Algumas roupas dele foram apreendidas para fazer comparação com as do suspeito flagrado. Acompanhe.



