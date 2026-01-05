Caso Pico Paraná: veja o momento em que jovem desaparecido pede ajuda em propriedade
Thayane, a amiga dele, chorou de alívio ao receber a notícia de que Roberto havia sido encontrado
Uma câmera de segurança registrou o momento em que Roberto, desaparecido no Pico Paraná, chegou a uma propriedade para pedir ajuda depois de cinco dias perdido na mata. O jovem havia saído para fazer uma trilha com uma amiga. Thayane, no entanto, deixou Roberto na trilha quando um grupo de corredores passou pelo local. Ela, inicialmente, disse que tentou acompanhá-los correndo, mas depois deu outra versão.
Em outro vídeo, Roberto faz uma videochamada com a família após ser localizado. Na ligação, ele afirma que apresenta alguns roxos pelo corpo e escoriações. O jovem também diz que perdeu a bota e o óculos, e por isso está sem enxergar.
De acordo com os bombeiros que o localizaram, Roberto teria caminhado mais de 20 quilômetros desde 31 de dezembro, o dia em que desapareceu. Ele ficou todo esse tempo se hidratando com água da cachoeira e não ingeriu nenhum alimento. Mais de 100 bombeiros se empenharam nas buscas no Pico Paraná. Os profissionais foram ajudados por outros 300 voluntários.
Após ser localizado, Roberto foi encaminhado ao Hospital Municipal de Antonina, no litoral do Paraná. Ele permanece internado, mas está em estado estável. A equipe médica divulgou que ele deve passar por uma nova bateria de exames antes de receber alta.
Thayane, chorou de alívio ao receber a notícia de que o amigo havia sido encontrado. A jovem mostrou ter se arrependido do que fez: “Eu errei de deixá-lo para trás”. Apesar das especulações, o inquérito não caminha para um lado criminal e deve ser arquivado. Ainda assim, a polícia segue investigando se houve algum tipo de responsabilidade por parte de Thayane.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Bebê de 11 meses é atingida na barriga por bala perdida em São Paulo
A bala ficou alojada no carrinho que ela dormia
Patrulha do Consumidor: Loja enfrenta polícia após emitir laudo que omitia problemas de carro
Um casal acabou comprando o veículo sem saber que ele já tinha passado por um acidente grave, o que afetou a estrutura
Assista ao momento em que Nicolás Maduro desce do avião nos EUA
Agora, ele deve ser levado a um presídio de alta segurança para aguardar o seu julgamento
Avião com Nicolás Maduro acaba de pousar nos EUA; acompanhe
Um comboio está em deslocamento para realizar o traslado de Maduro
Prisão de Maduro: entenda como ficam as embaixadas no Brasil e Venezuela
O Brasil pretende manter a posição de apaziguador na política internacional
Lula e Itamaraty se reúnem em instantes para discutir a captura de Nicolás Maduro
Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, conversou, por telefone, com o chanceler venezuelano Yván Gil Pinto; acompanhe
Imagens mostram Donald Trump acompanhando captura de Nicolás Maduro em tempo real
Trump acompanhou a operação através de uma transmissão em tempo real e pelas câmeras corporais dos agentes
Incêndio atinge shopping na zona norte do Rio de Janeiro; bombeiros tentam controlar fumaça
Cinco pessoas inalaram muita fumaça e precisaram ser socorridas
Pintor é encontrado morto com marcas de tiro em uma cachoeira em Franco da Rocha (SP)
Wellington era muito trabalhador e se dedicava a uma nova obra recentemente
Filho é esfaqueado pelo próprio pai após tentar acalmá-lo em uma briga
Edmilson já tinha histórico de desavenças com o filho Adriel
SOS Mulheres: Homem arranca o cabelo da companheira e a deixa com os dentes quebrados
Após a mulher descobrir uma traição, Ronaldo Lessa passou a mostrar o seu lado violento e opressor
Helicóptero faz pouso de emergência em alto-mar, e tripulantes são socorridos por botes salva-vidas
A aeronava de táxi aéreo transportava trabalhadores para uma plataforma de petróleo
Mulher sofre traumatismo craniano após ser atingida por árvore que caiu no Parque Ibirapuera, em SP
A vítima, de 57 anos, também teve uma lesão no ombro; acompanhe
Queda de árvore de grande porte deixa feridos no Parque Ibirapuera, em São Paulo
O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para realizar a transferência das vítimas
Menino de 4 anos morre afogado durante passeio em clube de São Paulo
Bryan estava sob os cuidados de um abrigo; pais acusam a instituição de negligência