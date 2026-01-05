Caso Pico Paraná: veja o momento em que jovem desaparecido pede ajuda em propriedade

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Roberto, desaparecido no Pico Paraná, chegou a uma propriedade para pedir ajuda depois de cinco dias perdido na mata. O jovem havia saído para fazer uma trilha com uma amiga. Thayane, no entanto, deixou Roberto na trilha quando um grupo de corredores passou pelo local. Ela, inicialmente, disse que tentou acompanhá-los correndo, mas depois deu outra versão.



Em outro vídeo, Roberto faz uma videochamada com a família após ser localizado. Na ligação, ele afirma que apresenta alguns roxos pelo corpo e escoriações. O jovem também diz que perdeu a bota e o óculos, e por isso está sem enxergar.



De acordo com os bombeiros que o localizaram, Roberto teria caminhado mais de 20 quilômetros desde 31 de dezembro, o dia em que desapareceu. Ele ficou todo esse tempo se hidratando com água da cachoeira e não ingeriu nenhum alimento. Mais de 100 bombeiros se empenharam nas buscas no Pico Paraná. Os profissionais foram ajudados por outros 300 voluntários.



Após ser localizado, Roberto foi encaminhado ao Hospital Municipal de Antonina, no litoral do Paraná. Ele permanece internado, mas está em estado estável. A equipe médica divulgou que ele deve passar por uma nova bateria de exames antes de receber alta.



Thayane, chorou de alívio ao receber a notícia de que o amigo havia sido encontrado. A jovem mostrou ter se arrependido do que fez: “Eu errei de deixá-lo para trás”. Apesar das especulações, o inquérito não caminha para um lado criminal e deve ser arquivado. Ainda assim, a polícia segue investigando se houve algum tipo de responsabilidade por parte de Thayane.



