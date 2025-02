Caso Vitória: novas imagens mostram últimos passos de adolescente desaparecida

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu em São Paulo quando voltava do trabalho na última quarta-feira (26). Na última vez que a adolescente foi vista, ela descia do ônibus na região metropolitana. No caminho para casa, ela demonstrou medo e enviou mensagens para uma amiga. Uma testemunha disse à família que viu um carro com quatro pessoas seguindo a jovem. Ela chegou a mandar mensagem para o namorado, mas ele só visualizou no dia seguinte. A família procurou um ex-namorado da jovem, com quem ela havia terminado recentemente, mas ele disse que não sabia de nada. Um boletim de ocorrência foi registrado e o canil da Guarda Municipal foi acionado.



