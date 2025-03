Caso Vitória: testemunha diz ter sido ameaçado de morte por amigo de Maicol

Nesta segunda (17), um amigo de Maicol foi detido após se envolver em uma briga com Matheus, o último conhecido que viu Vitória Regina de Souza no ônibus na noite do seu desaparecimento. Cícero negou ter discutido com Matheus e alegou que tudo foi uma tentativa de incriminá-lo. Matheus conversou com a imprensa e relatou que o amigo de Maicol o ameaçou de morte e tentou agredi-lo em um ponto de ônibus. Acompanhe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!