Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Cidade Alerta conversa com mãe de professor de educação física encontrado morto

Equipes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa retornaram ao local onde ele foi encontrado, em busca de novas pistas

Cidade Alerta|Do R7

Equipes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa retornaram ao local onde o professor de educação física foi encontrado morto, em busca de novas pistas que possam esclarecer o que aconteceu com ele. O corpo de Vinícius, de 28 anos, estava dentro do carro da mãe dele, e a polícia suspeita que ele tenha sido morto por envenenamento. O Cidade Alerta esteve na casa de Vinicius e conversou com exclusividade com dona Salvana, mãe da vítima.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa)
  • Morte
  • Professor

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.