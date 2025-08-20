Cidade Alerta conversa com mãe de professor de educação física encontrado morto

Equipes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa retornaram ao local onde o professor de educação física foi encontrado morto, em busca de novas pistas que possam esclarecer o que aconteceu com ele. O corpo de Vinícius, de 28 anos, estava dentro do carro da mãe dele, e a polícia suspeita que ele tenha sido morto por envenenamento. O Cidade Alerta esteve na casa de Vinicius e conversou com exclusividade com dona Salvana, mãe da vítima.



