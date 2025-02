Cidade Alerta exibe imagens que ajudaram na prisão de suspeito de matar gerente de banco em SP

Câmeras flagraram o momento em que Willian, de 21 anos, rondava a casa de sua vizinha Aline, de 31, em Registro, no interior de São Paulo. Minutos depois, segundo a polícia, ele entrou em um terreno baldio, pulou o muro e invadiu a casa dela. Outra imagem mostra Willian saindo do local do crime. Segundo as investigações, ele era obcecado pela gerente de banco, mesmo sem que eles tivessem qualquer tipo de contato. Ele a observava com frequência e teria planejado todo o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!