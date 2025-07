Comerciante querido na Grande São Paulo é encontrado morto com fio de celular enrolado no pescoço

O comerciante Reginaldo, de 56 anos, foi encontrado morto dentro de casa com um pano e um fio de celular enrolado no pescoço. Ele era conhecido e querido em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dono de uma adega, ele vivia sozinho nos fundos do comércio e foi localizado por uma funcionária que estranhou o local fechado fora do horário. A casa não tinha sinais de arrombamento, o que levanta a suspeita de que ele pode ter permitido a entrada do autor do crime. Vizinhos dizem que ele não tinha inimigos, e a polícia ainda investiga se o caso pode ter sido passional.



