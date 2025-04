‘Coreana do funk’ e ex-integrante do PCC é presa por comandar grupo secreto de assaltos

A ‘Coreana do funk’, que foi expulsa do Primeiro Comando da Capital, foi presa por comandar um grupo secreto de assaltos em Teresina (PI). Ana Azevedo é uma influencer digital com centenas de seguidores. A polícia descobriu, na perícia dos aparelhos apreendidos, um grupo de WhatsApp que é um núcleo feminino de uma facção criminosa, da qual Ana faz parte. Mais oito mulheres foram presas na ação.



