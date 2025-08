Corpo de mulher encontrada morta em motel em São Paulo passa por perícia

O corpo da mulher encontrada morta em um motel em São Paulo vai passar por perícia. Paloma, de 30 anos, teria passado a noite sozinha após o homem que a acompanhava ir embora. Ao verem que a mulher ainda não havia saído do quarto, os funcionários tentaram contato e, quando não conseguiram falar com ela, decidiram entrar no cômodo. O corpo da mulher foi encontrado boiando na piscina. O homem com quem Paloma havia entrado no motel voltou ao local no dia seguinte, acompanhado por outra mulher. Ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Acompanhe na reportagem.



