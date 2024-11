‘Disciplina do PCC’ morre após confronto com a polícia ; ele executava rivais da facção

No Piauí, “Disciplina do PCC” é morto após policiais invadirem esconderijo do faccionado e entrarem em confronto. A operação policial resultou em 23 prisões. Anderson Pereira, de 36 anos, era membro da maior facção do país e executava rivais de outras facções. Inclusive, estava sendo procurado por homicídio contra um jovem de 22 anos.