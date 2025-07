Dois criminosos colocam fogo em casa de família e roubam televisão

Dois homens misteriosos caminhavam pela rua com um galão. Os criminosos tinham um objetivo: colocar fogo na casa de uma família. Minutos depois, o fogo se alastra. Por sorte, os nove moradores não estavam em casa, mas, assim que chegaram, tentaram apagar as chamas, mas não conseguem. A casa é consumida pelo fogo, e a família fica desesperada. Eliane, a dona do imóvel, ainda sente falta de um objeto: a televisão. Além de colocarem fogo na casa, os suspeitos ainda furtaram o aparelho. A polícia já identificou os criminosos e faz buscas para localizá-los. Mas, afinal, por que eles fizeram isso com a casa dessa família? Veja na reportagem.



