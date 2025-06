Dois homens são executados em frente a comércio na zona sul de São Paulo

Em São Paulo, dois homens foram executados na zona sul. O empresário Marcelo Eduardo da Silva estava na porta de seu comércio, na região do Capão Redondo, e foi abordado por um rapaz vendendo bala na rua. Neste momento, uma moto para em frente aos dois, o homem na garupa desce e faz vários disparos contra Marcelo e o vendedor. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, mas não resistiram.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!