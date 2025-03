Entenda os próximos passos da investigação da morte de Vitória

A descoberta das ferramentas perto do local onde o corpo de Vitória foi encontrado pode ser fundamental para desvendar quem matou a adolescente. As ferramentas pertencem ao padrasto do principal suspeito do crime. Agora, o DNA do preso será comparado aos vestígios coletados na cena do crime. Será que o material genético pode trazer a resposta que a polícia tanto procura?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!