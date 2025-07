Ex-jogador de vôlei da seleção brasileira é executado a tiros dentro de carro

O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, Everton Boi, foi executado com três tiros dentro do seu carro. A polícia tem como principal suspeito o amigo dele, Idirlei Alves Pacheco, de 40 anos, que estava com a vítima dentro do veículo no momento dos disparos. Os agentes conduzem a investigação como sendo de um crime passional. Após os disparos, Everton perdeu o controle do carro, bateu e, depressa, Idirlei fugiu do local. Segundo a polícia, o ex-atleta teria um caso com a ex-esposa de Idirlei.



