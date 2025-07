Exclusivo: Cidade Alerta vai até a ‘Feira do Rolo’ e encontra alimentos vencidos à venda

O Cidade Alerta foi até a famosa “Feira do Rolo”, na zona leste de São Paulo, e encontrou um comércio perigoso disfarçado de feira comum. Lá, tinham alimentos fora da validade sendo vendidos livremente. Entre eles, salgadinhos vencidos há quase um ano, maionese fora do prazo desde o ano passado e leite exposto sem nenhuma refrigeração. Dá para comer esse tipo de produto sem risco? Acompanhe!



