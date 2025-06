Exclusivo: irmã de homem assassinado no litoral paulista quebra o silêncio de dentro da prisão

Um crime que chocou o litoral paulista ganhou novos desdobramentos com a primeira entrevista de uma das envolvidas. O caso teve início quando Igor descobriu que a esposa, Rafaela, o traía com o cunhado, Mário, casado com sua irmã, Marcelly. Após a descoberta, Igor foi morto por Mário dentro da casa da própria irmã. Na fuga, Mário contou com a ajuda de Marcelly e da amante Rafaela. Os três foram presos e agora Marcelly quebrou o silêncio ao Cidade Alerta de dentro da penitenciária. Enquanto ela tenta se defender, o irmão mais velho da família, Tiago, cobra justiça e responsabiliza a própria irmã pela morte de Igor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!