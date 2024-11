Exclusivo: Jairinho fala pela primeira vez três anos depois de ser preso pela morte de Henry Borel

A repórter Thaís Furlan conversou com o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, preso sob acusação de matar, juntamente com a ex-namorada, o filho dela de 4 anos, o menino Henry Borel. O crime aconteceu no apartamento onde viviam na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Jairinho e a ex, Monique Medeiros, estão presos há três anos.