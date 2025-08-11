Exclusivo: veja imagens inéditas de Alexandre e Anna Jatobá, acusados de matar Isabella Nardoni
Os dois foram flagrados vivendo uma vida normal, fazendo compras no mercado e passeando na rua
O Cidade Alerta exibiu imagens inéditas de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados em 2010 pela morte de Isabella Nardoni. Eles foram flagrados fazendo compras no mercado e passeando na rua. Ele havia sido condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha e, até então, cumpria a pena em regime semiaberto. Agora vive fora da cadeia, mas seguindo algumas regras. No caso de Nardoni, um crime hediondo por réu primário, a lei prevê que ele deve cumprir pelo menos 40% da pena em regime fechado e semiaberto antes de solicitar a progressão ao regime aberto. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabella, falou com a reportagem. Acompanhe!
