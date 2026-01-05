Logo R7.com
Cidade Alerta

Filha é suspeita de mandar o namorado matar a própria mãe

Karina foi presa quando tenta visitá-la no hospital

Cidade Alerta|Do R7

Marli foi chamada pelo genro, conhecido como "Barão", para ver um imóvel que estava sendo alugado. Só que, ao chegar ao local, ela foi atacada com golpes de faca. A mulher gritou por socorro. O filho dela ouviu os gritos da mãe e correu para tentar salvá-la. Barão partiu para cima de Pietro e, em seguida, fugiu do local. A família ligou para Karina e informou que a mãe foi atacada pelo companheiro dela.

Karina disse que não tinha mais nada com o Barão e que eles estão separados. A polícia caça Barão, e ele é preso. Quando Barão foi detido, o suspeito disse que atacou a sogra a pedido de Karina. Ele falou que não está separado da mulher.

Marli foi socorrida e internada. A polícia foi ao hospital e encontrou Karina no local. Karina foi presa tentando visitar a mãe, ou, talvez com outras intenções. Marli tinha uma medida protetiva contra a própria filha. Karina está presa, e a mãe dela vai falar pela primeira vez sobre o caso.

