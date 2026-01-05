Filha é suspeita de mandar o namorado matar a própria mãe

Marli foi chamada pelo genro, conhecido como "Barão", para ver um imóvel que estava sendo alugado. Só que, ao chegar ao local, ela foi atacada com golpes de faca. A mulher gritou por socorro. O filho dela ouviu os gritos da mãe e correu para tentar salvá-la. Barão partiu para cima de Pietro e, em seguida, fugiu do local. A família ligou para Karina e informou que a mãe foi atacada pelo companheiro dela.



Karina disse que não tinha mais nada com o Barão e que eles estão separados. A polícia caça Barão, e ele é preso. Quando Barão foi detido, o suspeito disse que atacou a sogra a pedido de Karina. Ele falou que não está separado da mulher.



Marli foi socorrida e internada. A polícia foi ao hospital e encontrou Karina no local. Karina foi presa tentando visitar a mãe, ou, talvez com outras intenções. Marli tinha uma medida protetiva contra a própria filha. Karina está presa, e a mãe dela vai falar pela primeira vez sobre o caso.



