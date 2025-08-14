Flagrante: mulher é agredida com socos e jogada para fora do carro por namorado ciumento

Câmeras de segurança flagraram um carro parando no meio da rua. De repente, uma mulher é jogada de dentro do veículo. Essa mulher é Larissa, de 20 anos. Ela foi agredida com socos e jogada do carro durante uma discussão com o namorado ciumento. Larissa foi socorrida por duas mulheres que passavam no local. Enquanto isso, Mateus fugiu, mas logo foi encontrado pela polícia. A vítima está assustada. O caso foi registrado como lesão corporal, mas pode ser enquadrado como tentativa de feminicídio.



