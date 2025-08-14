Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Flagrante: mulher é agredida com socos e jogada para fora do carro por namorado ciumento

O caso foi registrado como lesão corporal, mas pode ser enquadrado como tentativa de feminicídio

Cidade Alerta|Do R7

Câmeras de segurança flagraram um carro parando no meio da rua. De repente, uma mulher é jogada de dentro do veículo. Essa mulher é Larissa, de 20 anos. Ela foi agredida com socos e jogada do carro durante uma discussão com o namorado ciumento. Larissa foi socorrida por duas mulheres que passavam no local. Enquanto isso, Mateus fugiu, mas logo foi encontrado pela polícia. A vítima está assustada. O caso foi registrado como lesão corporal, mas pode ser enquadrado como tentativa de feminicídio.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • cidade-alerta
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.