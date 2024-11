Grande São Paulo entra em estado de atenção por conta de temporais

A Grande São Paulo entrou em estado de atenção por conta dos temporais que atingem o estado nesta quarta-feira (6). Telespectadores do Cidade Alerta enviaram vídeos do rastro de destruição que a água deixou. Uma das áreas mais afetadas é Osasco, onde tiveram flagrantes de carros sendo arrastados, crianças ilhadas e moradores com o volume das enchentes passando do quadril.