Grupo protesta contra reintegração de posse na comunidade Porto Príncipe, em São Paulo

Uma manifestação bloqueia a avenida do Estado, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, e outras ruas da região no fim da tarde desta sexta (11). O grupo protesta contra uma reintegração de posse na comunidade Porto Príncipe. A Polícia Militar já está no local. Os manifestantes montaram barricadas e estão jogando pedras em que está tentando furar o bloqueio. O trânsito na região foi afetado.



