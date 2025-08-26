Homem é flagrado espancando criança de 8 anos dentro de quadra de condomínio em SP

Um homem de 39 anos foi flagrado em vídeo agredindo uma criança de 8 anos dentro da quadra de um condomínio, em São Paulo. As imagens mostram Eduardo Kikuthi se aproximando de dois meninos, quando acerta um soco em um deles, que cai com o impacto. Logo depois, o agressor volta a investir contra a criança, empurrando seu rosto e levando o garoto até a grade antes de soltá-lo. Os pais registraram boletim de ocorrência contra o vizinho e relataram que o menino tem TDAH e não conseguiu compreender a situação no momento da violência.



