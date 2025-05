Homem forja próprio sequestro em delegacia e polícia descobre farsa por vídeo

Um homem forjou o próprio sequestro na delegacia e a polícia descobriu a farsa por meio de um vídeo. Identificado pela polícia como Benjamin, ele foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência sob a alegação de ter sido vítima de um sequestro relâmpago junto com a namorada. Ele afirmou que os supostos criminosos teriam pedido os celulares e as senhas de ambos e feito várias compras com cartões de crédito. Além disso, segundo Benjamin, eles teriam sido levados até bancos e estabelecimentos comerciais para realizar a compra de produtos. Os investigadores encontraram diversas inconsistências na história contada pelo rapaz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!