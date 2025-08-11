Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Cidade Alerta

Homem mata a ex-esposa e envia áudio aos filhos confessando o crime e fazendo novas ameaças

Foragido, Eduardo também ameaçou matar o namorado da vítima

Cidade Alerta|Do R7

Eduardo Lages, de 56 anos, está foragido por suspeita de matar a ex-esposa. Nádia foi brutalmente assassinada quando saía do trabalho. Eduardo não aceitava o fim do casamento, que durou 30 anos. Quando ele soube que Nádia havia começado um outro relacionamento, ficou transtornado. Após matar a ex, Eduardo enviou uma mensagem de áudio para os filhos confessando o crime e dizendo que também iria matar o namorado da ex-esposa. Eduardo Lages está sendo procurado pela polícia.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • cidade-alerta
  • feminicidio
  • Assassinato

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.