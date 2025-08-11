Homem mata a ex-esposa e envia áudio aos filhos confessando o crime e fazendo novas ameaças

Eduardo Lages, de 56 anos, está foragido por suspeita de matar a ex-esposa. Nádia foi brutalmente assassinada quando saía do trabalho. Eduardo não aceitava o fim do casamento, que durou 30 anos. Quando ele soube que Nádia havia começado um outro relacionamento, ficou transtornado. Após matar a ex, Eduardo enviou uma mensagem de áudio para os filhos confessando o crime e dizendo que também iria matar o namorado da ex-esposa. Eduardo Lages está sendo procurado pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!