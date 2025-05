Homem mata amante grávida durante trilha com amigos no Paraná

Jackeline Santos, de 29 anos, foi encontrada morta em uma cachoeira após sair com o companheiro, Marcione, e um casal de amigos para fazer uma trilha no Paraná. A jovem estava grávida do primeiro filho e, durante o passeio, desapareceu. Depois de horas de buscas, o corpo dela foi encontrado. De acordo com o companheiro, Jackeline tinha escorregado e batido a cabeça em uma pedra, mas a perícia apontou que os vestígios não eram compatíveis com uma queda, e sim com um crime. Após investigações, ele foi apontado como o autor dele. Marcione tinha um caso extraconjugal com Jackeline e não aceitava que teria um filho com ela.



