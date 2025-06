Homem mata esposa e manda mensagem pedindo desculpa à sogra

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um homem está foragido após matar a mulher. João ainda ligou para a sogra para informar sobre o assassinato e pedir perdão. Ana Lúcia, a vítima, tinha 43 anos e sete filhos. Ela era cozinheira e foi atacada com uma faca dentro de casa. Esse, no entanto, não foi o primeiro assassinato que o João já cometeu. Ele vivia uma vida dupla e era considerado foragido da Justiça já 11 anos. Além de um outro homicídio, ele também é acusado de um estupro. João é neste momento um dos homens mais procurados de São Paulo. Uma caçada acontece nesse momento.



