Um homem matou a esposa e se entregou à polícia após não conseguir alugar uma máquina para cavar um buraco e enterrar o corpo no quintal de casa em Campinas, interior de São Paulo. Larissa foi assassinada por Ricardo com golpes de faca. A filha do casal, de apenas 1 ano, presenciou o crime. Segundo vizinhos, Larissa era constantemente agredida pelo suspeito.