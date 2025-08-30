Homem morre ao tentar defender mulher agredida por companheiro

Uma briga de casal acaba em morte na Grande São Paulo. Danilo, de 33 anos, é um homem agressivo, violento que bateu na namorada, dentro de casa. O filho dela, de apenas 3 anos, viu tudo e começou a chorar. Ao ver a cena, Odair se comoveu, pegou o menino e o levou para a casa dele. Em imagens, é possível ver um homem de camisa rosa, aparentemente tentando evitar que Odair confronte Danilo, mas mesmo assim, Odair parte pra cima. Apesar disso, cai no chão desacordado e leva chutes. Vizinhos chamaram a polícia e o Samu, mas quando eles chegam, Odair já está morto. Danilo foi localizado e preso.