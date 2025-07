Homem morre, e criança de 9 anos é baleada por policial militar durante briga de trânsito

Clayton Juliano Silva, de 38 anos, foi morto com um tiro após uma briga de trânsito na cidade de Mauá, no ABC paulista. O mecânico voltava para casa em Rio Grande da Serra com a esposa, a mãe e um sobrinho, quando, segundo relato da mulher, um policial militar à paisana, Kaio Lopes, impediu a passagem do carro da família ao parar sua moto para conversar com outro motorista. Clayton teria buzinado e ultrapassado o policial, que perseguiu o veículo até provocar uma colisão. Após o acidente, Kaio se aproximou e atirou em Clayton, que morreu no local. O sobrinho da vítima, de 9 anos, também foi baleado e socorrido. O PM alegou ter sido ameaçado, mas foi preso em flagrante após o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!