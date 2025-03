Homem tenta matar ex-companheira após flagrá-la dançando com o primo dele em São Paulo

Karen, de 22 anos, foi agredida pelo ex-companheiro após ser flagrada dançando com o primo dele em São Paulo. Igor ficou furioso e decidiu ir até a casa da jovem para tirar satisfação, no meio da madrugada. Ele agrediu a vítima com socos e chutes e pegou uma faca para tentar matá-la. Após Karen desmaiar e o suspeito achar que conseguiu tirar sua vida, ele fugiu para o hospital em busca de atendimento médico para cuidar dos ferimentos causados pela resistência da vítima. A polícia foi acionada e prendeu Igor em flagrante. Karen sobreviveu e contou que havia terminado o relacionamento horas antes do ataque.



