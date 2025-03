Idosa cai em golpe do falso sequestro e tem R$ 1 milhão de prejuízo

Uma idosa viúva de um grande empresário foi vítima do golpe do falso sequestro em São Paulo. Criminosos a convenceram de que sua filha estava em cativeiro e exigiram R$ 1 milhão de resgate. Desesperada, ela reuniu joias, dinheiro e objetos de valor em casa, entregando tudo a um dos golpistas que passou em seu prédio, no Itaim Bibi. O plano foi descoberto quando a polícia interceptou um adolescente cúmplice e, em seguida, prendeu o adulto que fugia em um carro de aplicativo com os pertences da vítima.



