Idosa suspeita de envenenar professora de pilates pode ter matado melhor amiga há quase dez anos
A polícia teve acesso a um laudo que mostra que a causa da morte de Élide é parecida com as mortes de Larissa e Nathália Garnica
A polícia acaba de descobrir que Elizabete Arrabaça pode ter feito uma nova vítima. Ela é suspeita de ter envenenado e matado a nora, que era professora de pilates, a filha e uma cachorrinha. Agora, uma nova suspeita recai sobre ela: o assassinato da melhor amiga. A morte de Elide, ocorrida há dez anos, foi registrada como natural e não havia suspeita de envenenamento. Os familiares nunca entenderam como uma senhora sem histórico de problemas de saúde morreu tão repentinamente. Eles reconheceram Elizabete pela televisão e lembraram da amizade entre ela e Élide. A polícia teve acesso a um laudo que mostra que a causa da morte de Élide é parecida com as mortes de Larissa e Nathália Garnica. Agora, a polícia deve solicitar a exumação do corpo da idosa. Será que Elizabete matou a melhor amiga?
