Jovem de 16 anos leva sobrinho à creche e depois some misteriosamente em Guarulhos (SP)

Alice, de 16 anos, desapareceu misteriosamente indo para a escola. A polícia procura pela jovem em Guarulhos, na Grande São Paulo. A garota tem o hábito de sair toda manhã a pé, por volta de seis horas, para acompanhar o sobrinho até a creche e depois e seguir para a própria escola. Porém, desde sexta (21) ela não foi mais vista. Ela deixou o sobrinho na creche, mas não chegou na escola. Uma câmera de segurança flagrou ela passando por uma rua, andando sozinha. A adolescente, no entanto, não costuma passar por ali. Os parentes ligaram para ela, mas o celular só tocava. Pouco depois, ele foi desligado. O que aconteceu com Alice? Acompanhe!



