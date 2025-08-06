Jovem de 19 anos é internado em UTI após ser agredido por grupo durante a saída da escola

Um jovem de 19 anos foi parar na UTI após ser encurralado e agredido por um grupo durante a saída da escola, em São Paulo. Eduardo estava com outros alunos em uma praça, quando a colega de turma, Giovanna, partiu para cima dele. Uma confusão começou e outros dois meninos começaram a bater em Eduardo. Os agressores estavam armados. A vítima conseguiu entrar em um comércio próximo e pedir ajuda. Os suspeitos foram presos e um adolescente, envolvido na confusão, apreendido, assim como as armas brancas usadas na agressão.



