Jovem é agredida no meio da rua por ex-namorado; ela já tinha medida protetiva contra ele

Uma jovem de 25 anos foi brutalmente agredida pelo ex-namorado em plena rua, na zona leste de São Paulo, mesmo já contando com uma medida protetiva contra ele. O crime ocorreu quando a vítima estava encostada em um carro se maquiando e foi surpreendida por Artur, que desceu de um veículo e desferiu uma “voadora”, seguida de chutes. Ele ainda abriu a porta do carro em que a jovem tentou se proteger e voltou a atacá-la. Preso em flagrante, o agressor já tinha diversas passagens por furto, crimes de trânsito, estelionato e agressão.



