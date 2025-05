Jovem é perseguido por moto e executado em plena luz do dia

Um rapaz de 25 anos foi executado em plena luz do dia. Câmeras de segurança registraram dois homens em uma motocicleta. Eles acompanhavam o carro de Maicon Soares. Assim que a moto se aproxima da janela do motorista, vários disparos são feitos. Desgovernado, o carro segue mais alguns metros e bate em um muro. Maicon não resistiu aos ferimentos. Dentro do veículo, a polícia encontrou drogas e uma arma. Agora, a investigação tenta identificar os autores do crime e se Maicon tem algum envolvimento com o crime organizado.



